В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Татарстане зафиксировали 193 случая COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Как пишет «Реальное время», с начала пандемии в республике заболели 39 850 жителей. Выздоровели 33 110 человек, в том числе 246 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в городские и районные больницы Самарской области, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, поступило 480 кислородных концентраторов, передаёт sova.info со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что оборудование приобретено за счёт средств областного бюджета.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Андрей Летаров прокомментировал выявление случаев штамма «омикрон».

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