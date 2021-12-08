В Калининградской области подтвердили 145 случаев COVID-19 за сутки

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В Калининградской области подтвердили 145 случаев коронавирусной инфекции за сутки, из больниц выписали 464 жителя.
В Калининградской области подтвердили 145 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 77,8 тыс., выздоровевших — 71,7 тыс.

Наряду с этим стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе в резерв вернули более 400 коек, ранее предназначенных для пациентов с COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«В целом по региону за последний месяц число пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация, сократилось на 40%», — отмечается в сообщении.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Андрей Летаров прокомментировал выявление штамма «омикрон» коронавируса.

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