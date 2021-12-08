В Удмуртии зарегистрировали 190 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 190 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики. Больше всего заболевших — в Ижевске (119 жителей), а также в Глазове и Можге.

Из медучреждений выписаны за минувшие 24 часа 107 человек.

Также стало известно, что в больницы Тамбовской области поставили 75 кислородных концентраторов. Оборудование задействуют при лечении пациентов с COVID-19, предаёт «Тамбовский курьер».

Как заявила начальник местного управления здравоохранения Марина Лапочкина, на неделе ожидается поставка ещё 20 кислородных концентраторов и 12 аппаратов ИВЛ.

Всего для больниц региона закупят 125 кислородных концентраторов.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Андрей Летаров прокомментировал выявление случаев штамма «омикрон».