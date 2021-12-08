Песков заявил, что Путину понравился формат видеосвязи для переговоров с Байденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину понравился формат видеосвязи для переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

По словам Пескова, президенты говорили, что после того, как состоятся контакты представителей России и США, «нужно будет пообщаться ещё раз».

«В данный момент ответить, когда это будет возможным, не представляется возможным», — сказал он.

Песков отметил, что формат общения президентов не важен.

«Собственно, этот формат (видеоконференции. — RT) позволяет достаточно откровенно разговаривать. По крайней мере, этот формат президенту Путину понравился», — заявил пресс-секретарь.

Также Песков заявил, что Путин и Байден не обсуждали «Северный поток — 2» во время переговоров.

7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в формате тет-а-тет. Беседа продлилась немногим более двух часов.

Подробнее — в материале RT.