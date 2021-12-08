Песков: Путин и Байден не обсуждали «Северный поток — 2» во время переговоров

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Во время прошедших 7 декабря переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена тема газопровода «Северный поток — 2» не упоминалась. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Путин и Байден не обсуждали «Северный поток — 2» во время переговоров
  • Reuters

«Нет, не говорил», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, говорил ли Байден Путину, что США будут воздействовать на Германию с целью приостановить проект «Северный поток — 2».

По его словам, в ходе переговоров лидеров двух стран российский газопровод «никак не упоминался».

Во вторник, 7 декабря, президенты России и США провели очередной раунд переговоров. Беседа проходила по видеосвязи в формате тет-а-тет и продлилась чуть более двух часов.

Украинская проблематика и отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений заняли «преобладающее место» в диалоге государственных лидеров.

Подробнее — в материале RT.

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