Песков: Путин и Байден не обсуждали «Северный поток — 2» во время переговоров
- Reuters
«Нет, не говорил», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, говорил ли Байден Путину, что США будут воздействовать на Германию с целью приостановить проект «Северный поток — 2».
По его словам, в ходе переговоров лидеров двух стран российский газопровод «никак не упоминался».
Во вторник, 7 декабря, президенты России и США провели очередной раунд переговоров. Беседа проходила по видеосвязи в формате тет-а-тет и продлилась чуть более двух часов.
Украинская проблематика и отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений заняли «преобладающее место» в диалоге государственных лидеров.
Подробнее — в материале RT.