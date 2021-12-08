ЦИК: расходы на организацию выборов в Госдуму составили 18,66 млрд рублей

Расходы средств федерального бюджета на подготовку и проведение прошедших осенью выборов в Государственную думу составили 18,66 млрд рублей.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект отчёта Центризбиркома России.

Согласно документу, расходы ЦИК, избирательных комиссий субъектов и федеральных органов исполнительной власти составили более 18,661 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о прошедших выборах в Госдуму.

21 сентября стало известно, что партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Государственную думу.

Позднее в ЦИК рассказали о распределении депутатских мандатов по итогам выборов в Госдуму.