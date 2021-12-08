ЦИК: расходы на организацию выборов в Госдуму составили 18,66 млрд рублей

Короткая ссылка
Расходы средств федерального бюджета на подготовку и проведение прошедших осенью выборов в Государственную думу составили 18,66 млрд рублей.
ЦИК: расходы на организацию выборов в Госдуму составили 18,66 млрд рублей
  • AP

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект отчёта Центризбиркома России.

Согласно документу, расходы ЦИК, избирательных комиссий субъектов и федеральных органов исполнительной власти составили более 18,661 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о прошедших выборах в Госдуму.

21 сентября стало известно, что партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Государственную думу.

Позднее в ЦИК рассказали о распределении депутатских мандатов по итогам выборов в Госдуму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить