ЦИК: расходы на организацию выборов в Госдуму составили 18,66 млрд рублей
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект отчёта Центризбиркома России.
Согласно документу, расходы ЦИК, избирательных комиссий субъектов и федеральных органов исполнительной власти составили более 18,661 млрд рублей.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о прошедших выборах в Госдуму.
21 сентября стало известно, что партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Государственную думу.
Позднее в ЦИК рассказали о распределении депутатских мандатов по итогам выборов в Госдуму.