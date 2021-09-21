В ЦИК рассказали о распределении депутатских мандатов по итогам выборов в Госдуму
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК, больше всего мандатов получила партия «Единая Россия» — 324.
При этом КПРФ получает 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.
Ранее сообщалось, что ЦИК обработала 100% итоговых протоколов на выборах в Госдуму.
Политолог Олег Матвейчев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях избирательной кампании 2021 года.