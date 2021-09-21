ЦИК обработала 100% итоговых протоколов на выборах в Госдуму
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, по предварительным расчётам, у единороссов примерно 112 депутатских мандатов по списку.
Они также побеждают по 198 одномандатным округам.
В общей сложности «Единая Россия» получает конституционное большинство в нижней палате парламента.
Далее идут КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%.
Вышеуказанные партии преодолели 5%-ный барьер для прохода в Госдуму.
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