ЦИК обработала 100% итоговых протоколов на выборах в Госдуму

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RT
Согласно данным Центризбиркома, партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Государственную думу.
ЦИК обработала 100% итоговых протоколов на выборах в Госдуму
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, по предварительным расчётам, у единороссов примерно 112 депутатских мандатов по списку.

Они также побеждают по 198 одномандатным округам.

В общей сложности «Единая Россия» получает конституционное большинство в нижней палате парламента.

Далее идут КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%.

Вышеуказанные партии преодолели 5%-ный барьер для прохода в Госдуму.

Ранее спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин прокомментировал предварительные итоги думских выборов.

Политолог Олег Матвейчев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях избирательной кампании 2021 года.

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