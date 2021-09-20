Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин прокомментировал предварительные итоги выборов в Госдуму.

«Это была, пожалуй, одна из самых конкурентных за последнее время избирательных кампаний. Уровень развития информационных технологий позволил сделать выборы прозрачными. Открытость была максимальной», — заявил он.

По его словам, итоги голосования в региональных группах во многом зависели от того, насколько эффективно реализуются инициативы президента.

«Анализируя результаты, хочется в первую очередь сказать слова благодарности нашим гражданам за поддержку, за оказанное доверие, за то, что в непростых условиях пандемии пришли на избирательные участки», — отметил Володин.

Как добавил спикер, уровень явки на выборы продемонстрировал заинтересованность граждан в повышении эффективности власти.

«Нас это ко многому обязывает. Постараемся сделать всё, чтобы не разочаровать», — заключил он.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал предварительные итоги выборов в Госдуму.