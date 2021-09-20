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Аналитик Оленченко прокомментировал предварительные итоги выборов в Госдуму

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Ангелина Шурпина
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым по итогам обработки 80,11% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,42% голосов, КПРФ — 19,82%, ЛДПР — 7,55%.
Аналитик Оленченко прокомментировал предварительные итоги выборов в Госдуму
  • РИА Новости

По словам эксперта, выборы были хорошо организованы, «прошли на подъёме» и показали активность избирателей.

«Приятно, что партии, которые в своих программах ставят задачи по улучшению благосостояния населения, повышение статуса России, по улучшению экономического положения страны, соответственно, и проходят в Думу», — пояснил Оленченко.

По его мнению, безусловно, выделяется партия «Единая Россия», которая «достаточно консолидированно и уверенно проводит политику». 

«Это говорит о том, что население одобряет ту программу, которая была выдвинута, принимает её, ждёт постановки новых задач и их решения», — заключил собеседник RT. 

Ранее стало известно, что по результатам обработки 70,22% протоколов на выборах в Госдуму партия «Единая Россия» набирает 48,47% голосов избирателей.

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