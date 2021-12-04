Путин высказался о прошедших осенью выборах в Госдуму

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Президент России Владимир Путин высказался о прошедших осенью выборах в Государственную думу.
Путин высказался о прошедших осенью выборах в Госдуму
  • РИА Новости

На съезде партии «Единая Россия» он отметил, что данная политическая сила достойно проявила себя на выборах и уверенно победила по итогам голосования.

«Конечно, важно именно здесь, на съезде вместе проанализировать итоги осенних выборов. Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании. Выдержала жёсткую открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом», — сказал Путин.

21 сентября стало известно, что партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Государственную думу.

Позднее в ЦИК рассказали о распределении депутатских мандатов по итогам выборов в Госдуму.

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