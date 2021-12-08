В ОНК рассказали о состоянии здоровья арестованного ректора Шанинки

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RT
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев, содержащийся в тюремной больнице СИЗО «Матросская Тишина», страдает гипертонией. Об этом RT сообщил член ОНК Александр Хуруджи.
В ОНК рассказали о состоянии здоровья арестованного ректора Шанинки
  • АГН «Москва»

«Сергей Зуев рассказал, что по вечерам у него артериальное давление поднимается до 170—180 единиц при норме 120. По его словам, 3 декабря в суде, который рассматривал вопрос о продлении ему ареста, давление поднялось до 220 единиц и пришлось вызвать скорую», — рассказал правозащитник. 

В СИЗО Зуев содержится в тесной четырёхместной палате-камере. Он просит о переводе в другую, оборудованную душевой. 

«Это не вопрос комфорта. Ещё будучи под домашним арестом, он перенёс хирургическую операцию и должен ежедневно осуществлять послеоперационные гигиенические процедуры», — сказал представитель ОНК, пояснив, что в тюремной больнице имеются камеры, оборудованные душевыми, и администрация рассматривает просьбу о переводе в одну из них ректора Шанинки. 

В ходе беседы с членами ОНК Зуев заявил, что не понимает цели его содержания в СИЗО.

«Я готов сотрудничать со следствием. Вину я не признаю, но сотрудничать со следствием готов», — привёл его слова собеседник RT. 

Ранее Тверской суд Москвы продлил на три месяца арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву. 

По версии следствия, в 2018 году Зуев совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступили в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.

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