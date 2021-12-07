В Подмосковье земельные участки бесплатно получили 155 врачей
- РИА Новости
«Благодаря этому рассчитываем привлечь в отдалённые уголки региона новые медицинские кадры и поддержать уже работающих специалистов», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, её слова приводит телеканал «360».
Власти региона начали бесплатно выдавать участки врачам в июле 2021 года.
Их выдают медикам Подмосковья со стажем работы свыше трёх лет.
Ранее «Подмосковье сегодня» сообщило, что в 2022 году в Подмосковье выделят 1,7 млрд рублей на новые меры поддержки медиков.