В Подмосковье земельные участки бесплатно получили 155 врачей

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В Московской области уже 155 врачей безвозмездно получили земельные участки по льготной программе губернатора региона Андрея Воробьёва.
В Подмосковье земельные участки бесплатно получили 155 врачей
  • РИА Новости

«Благодаря этому рассчитываем привлечь в отдалённые уголки региона новые медицинские кадры и поддержать уже работающих специалистов», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, её слова приводит телеканал «360».

Власти региона начали бесплатно выдавать участки врачам в июле 2021 года.

Их выдают медикам Подмосковья со стажем работы свыше трёх лет. 

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщило, что в 2022 году в Подмосковье выделят 1,7 млрд рублей на новые меры поддержки медиков.

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