Диетолог Дианова объяснила вред красной икры для отдельных категорий людей
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- РИА Новости
«Если человек страдает заболеваниями ЖКТ, ему вообще икру есть нельзя. Это моё жёсткое мнение гастроэнтеролога», — цитирует Дианову URA.RU.
По её словам, употребление красной икры может привести к обострению панкреатита и холецистита у пациентов с болезнями ЖКТ.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.