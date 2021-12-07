Диетолог Дианова объяснила вред красной икры для отдельных категорий людей

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) не употреблять красную икру.

«Если человек страдает заболеваниями ЖКТ, ему вообще икру есть нельзя. Это моё жёсткое мнение гастроэнтеролога», — цитирует Дианову URA.RU.

По её словам, употребление красной икры может привести к обострению панкреатита и холецистита у пациентов с болезнями ЖКТ.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.