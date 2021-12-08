В Госдуме призвали обязать аптеки продавать лекарственные препараты поштучно по требованию покупателя

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов предложили внести изменения в законодательство с целью обязать аптеки продавать лекарственные препараты поштучно (без нарушения первичной упаковки) по требованию покупателя. Копия обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В Госдуме призвали обязать аптеки продавать лекарственные препараты поштучно по требованию покупателя
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как заявили парламентарии, в их адрес поступают многочисленные обращения от граждан, которые обеспокоены продолжающимся ростом цен на лекарства.

При этом отмечается, что одним из вариантов оптимизации расходов на медикаменты является возможность их приобретения не упаковками, а поштучно — блистерами или ампулами.

Как объяснили депутаты, это позволит гражданам избежать переплаты за лекарства, количество которых в упаковке «нередко превышает необходимый минимум в рамках рекомендованного врачами курса лечения».

Они добавили, что на сегодняшний день порядок отпуска лекарственных средств в аптеках регулируется приказом Минздрава России №403н от 11.07.2017, согласно которому допускается нарушение вторичной (потребительской) упаковки в случае, если количество указанного в рецепте препарата или при отпуске безрецептурных лекарств меньше содержащегося в целой потребительской упаковке.

«Однако сама формулировка «допускается» оставляет возможность нарушения упаковки и продажи покупателю части лекарственных препаратов исключительно на усмотрение аптеки», — пояснили Нилов и Наумов.

По их словам, как показывает практика и личные свидетельства граждан в обращениях, далеко не все аптечные учреждения идут навстречу покупателям, предпочитая в большинстве случаев реализовывать лекарства целыми упаковками.

«Просим вас дать поручение рассмотреть возможность внесения изменения в указанный приказ №403н с тем, чтобы обязать аптечные учреждения продавать лекарственные препараты поштучно (без нарушения первичной упаковки) по требованию покупателя», — говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что москвичи получили 2 млн упаковок льготных лекарственных препаратов на дом с начала 2021 года.

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