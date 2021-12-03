Москвичам выдали 2 млн упаковок льготных лекарств в 2021 году

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Москвичи получили 2 млн упаковок льготных лекарственных препаратов на дом с начала 2021 года.
Москвичам выдали 2 млн упаковок льготных лекарств в 2021 году
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

В пресс-службе комплекса социального развития столицы уточнили, что в основном это препараты для лечения диабета и болезней системы кровообращения — горожане с такими заболеваниями находятся в группе риска.

Адресную доставку препаратов проводят соцработники. В ином случае лекарства выдают родственникам.

В среднем льготные лекарства на дом ежемесячно получают свыше 200 тыс. москвичей.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области оформили более 720 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства за два месяца.

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