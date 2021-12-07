В Красноярском крае зарегистрировали 781 случай коронавируса за сутки

В Красноярском крае зарегистрировали 781 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших в регионе достигло 157 819. Из медучреждений выписаны 141 359 жителей, в том числе 733 — за минувшие 24 часа.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 54 321 контактный человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 4127 человек. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки 4417», — добавили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В целом в России за сутки выявили 31 096 случаев COVID-19, передают «Дни.ру».

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».