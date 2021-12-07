В Кировской области выявили 248 случаев коронавируса за сутки

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В Кировской области выявили 248 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.
В Кировской области выявили 248 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На стационарном лечении находятся 2597 пациентов, ещё 5330 лечатся в амбулаторных условиях. Из больниц за минувшие 24 часа выписаны 282 человека.

Также стало известно, что в Курской области зарегистрировали 210 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на данные оперштаба.

Общее число заболевших в регионе достигло 78 401. Вакцинацию прошли 600 332 человека, завершили иммунизацию 549 925.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наукНиколай Малышев напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма «омикрон».

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