В Волгоградской области подтвердили 421 случай COVID-19 за сутки

В Волгоградской области подтвердили 421 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на данные федерального оперштаба. Всего в регионе за время пандемии заболел 120 861 житель. Выздоровели 106 668 человек, в том числе 722 — за минувшие 24 часа.

В целом за сутки в России выявили 31 096 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».