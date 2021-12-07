В Татарстане зарегистрировали 204 случая COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 204 случая коронавируса за сутки.
В Татарстане зарегистрировали 204 случая COVID-19 за сутки
  • AP

Как пишет «Реальное время», всего в регионе заболели 39 657 человек. Выздоровели 32 864, включая 241 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Самарской области из-за штамма «омикрон» возобновят работу обсерваторы, передаёт volga.news. Соответствующее решение принял оперативный штаб.

В настоящее время в стационарах области лечатся 3866 пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Свободный коечный фонд в регионе оценивается в 48,3%.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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