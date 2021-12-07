В Удмуртии выявили 191 случай COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии выявили 191 случай коронавируса за сутки.
В Удмуртии выявили 191 случай COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики. Больше всего заболевших — в Ижевске (98 человек), а также в Воткинске и Увинском районе.

Выздоровели за минувшие 24 часа 130 человек.

Также стало известно, что во Владикавказе завершили строительство инфекционного корпуса военного госпиталя, сообщает ОТР. В здании предусмотрены изолированные боксы со специальным шлюзом для сотрудников, кислородная станция, томографы и другая техника.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить