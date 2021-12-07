В Удмуртии выявили 191 случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 191 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики. Больше всего заболевших — в Ижевске (98 человек), а также в Воткинске и Увинском районе.

Выздоровели за минувшие 24 часа 130 человек.

Также стало известно, что во Владикавказе завершили строительство инфекционного корпуса военного госпиталя, сообщает ОТР. В здании предусмотрены изолированные боксы со специальным шлюзом для сотрудников, кислородная станция, томографы и другая техника.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».