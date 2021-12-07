В России предложили урегулировать регистрацию детей от суррогатных матерей

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В России предложили урегулировать порядок регистрации детей от суррогатных матерей.
В России предложили урегулировать регистрацию детей от суррогатных матерей
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Поводом для внесения соответствующего законопроекта стало растущее число судебных исков от граждан, которые стали родителями, воспользовавшись вспомогательными репродуктивными технологиями, но столкнулись со сложностями при регистрации ребёнка, заявил один из авторов документа, бывший сенатор Валерий Рязанский.

«Казалось бы, появился на свет ребёнок, есть живые родители — не важно, семья это, гражданская пара или что-то ещё, — но они не могут зарегистрировать сына или дочь. До сих пор единственным вариантом решения проблемы было обращение в суд. Проект нового закона упорядочивает регистрацию таких детей», — сказал он.

Рязанский добавил, что документ получил положительный отзыв правительства.

Ранее сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект о запрете для иностранцев на услуги суррогатного материнства, отметив необходимость его доработки к первому чтению в Госдуме.

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