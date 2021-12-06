В Госдуме высказались о выявлении случаев «омикрона» в России

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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал выявление случаев заболевания штаммом «омикрон» в России.
В Госдуме высказались о выявлении случаев «омикрона» в России
  • AP

«Чем позже новый штамм приходит в страну, тем больше у неё есть возможность подготовиться, тем больше есть возможность учесть опыт других стран, которые сталкиваются с ним «в полный рост», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В этой связи, отметил депутат, не очень здорово то, что «омикрон» столь рано появился в России.

Со своей стороны, профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» напомнил, что распространение «омикрона» пока незначительное.

Как полагает эксперт, главный риск сейчас представляет штамм «дельта», поэтому необходимо прививаться.

«Что касается «омикрона», то, скорее всего, вакцина будет защищать и от него. Если будет необходимо, то вакцину модифицируют», — добавил Альтштейн.

Ранее вирусолог Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал выявление случаев «омикрона» в России.

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