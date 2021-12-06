В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Новосибирской области зафиксировали 387 случаев коронавируса за последние сутки.
В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 85 101. Вылечились 57 963 жителя, в том числе 52 — за минувшие 24 часа.

Всего в области выполнено 3 079 043 теста на COVID-19.

Также стало известно, что в Севастополе за неделю заболели 1404 жителя, что на 25% меньше, чем неделей ранее. Об этом заявил вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании в городском правительстве, передаёт «Новый Севастополь».

Свободный коечный фонд оценивается в 26%.

Ранее профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.

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