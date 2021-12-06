В Красноярском крае зарегистрировали 713 случаев коронавируса за сутки

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В Красноярском крае зарегистрировали 713 случаев коронавируса за последние сутки. Выписаны 749 человек.
В Красноярском крае зарегистрировали 713 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 157 038 жителей, вылечились 140 626.

«Под медицинским наблюдением на дому находятся 54 611 контактных человека, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 4102 человека. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки 4355», — заявили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Также стало известно, что в Севастополе прививку от COVID-19 сделали 251 936 человек. Оба этапа прошли 226 407 жителей, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.

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