В Волгоградской области выявили 428 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области выявили 428 случаев коронавируса за последние сутки.

Как пишет novostivolgograda.ru, общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 120 440, вылечившихся — 105 946.

По данным федерального оперштаба, из медучреждений области выписаны 459 человек за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 32 136 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.