В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Оренбургской области зафиксировали 290 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • AP

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Всего в регионе заболели 102 845 человек. Из больниц выписаны 86 926 жителей, включая 311 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что воинские соединения Южного военного округа передали в медучреждения более 215 тонн жидкого кислорода, передаёт «ПолитЭксперт» со ссылкой на командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.

Как отметил Дворников, военнослужащие обеспечили кислородом больницы в 12 субъектах страны.

«В декабре планируем выдать ещё более 220 тонн», — добавил он.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.

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