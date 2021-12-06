В Омской области подтвердили 576 случаев COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав и федеральную статистику. Отмечается, что общее число заболевших в области достигло 118 041.
Первую прививку от коронавируса сделали 938 434 жителей региона, оба компонента вакцины получил 686 171 человек.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 32 136 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз относительно ситуации с пандемией COVID-19 в 2022 году.