В Кировской области зарегистрировали 250 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области зарегистрировали 250 случаев коронавирусной инфекции за сутки.
В Кировской области зарегистрировали 250 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб. Как отмечается, в стационарах находятся 2750 пациентов, ещё 5381 человек лечится дома.

Из больниц выписаны за последние 24 часа 88 жителей области.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 200 случаев COVID-19 за сутки, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный штаб. Вылечились 164 пациента.

Всего в республике заболели 76 292 человека, выздоровели 64 232.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз относительно ситуации с пандемией COVID-19 в 2022 году.

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