В Татарстане выявили 227 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 227 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в республике заболели 39 453 человека. Вылечились 32 623 жителя, в том числе 49 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 2 089 913 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав. Оба компонента вакцины получили 1 646 923 жителя республики.

Ранее профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.