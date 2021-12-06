В Татарстане выявили 227 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 227 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане выявили 227 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в республике заболели 39 453 человека. Вылечились 32 623 жителя, в том числе 49 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 2 089 913 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав. Оба компонента вакцины получили 1 646 923 жителя республики.

Ранее профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.

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