Невролог Вон дала советы по профилактике инсульта

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Врач-невролог высшей категории Татьяна Вон дала советы по профилактике инсульта.
Невролог Вон дала советы по профилактике инсульта
  • Pixabay

«Защититься от инсульта можно тем, чтобы давление было нормальное и чтобы сосуды, которые доставляют кровь к головному мозгу, были в функциональном состоянии. Есть такие методы диагностики, называется это дуплексное сканирование», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам врача, можно делать и эхокардиографию. Данное исследование изучает функционирование сердца, где тоже могут образовываться тромбы.

Кроме того, Вон напомнила о признаках инсульта. В их число входят асимметрия лица, неспособность улыбнуться, сказать несколько фраз или поднять обе руки на 90 градусов. 

В случае выявления подобных признаков очень важно вызвать скорую помощь в течение четырёх-шести часов.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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