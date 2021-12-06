Невролог Вон дала советы по профилактике инсульта
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«Защититься от инсульта можно тем, чтобы давление было нормальное и чтобы сосуды, которые доставляют кровь к головному мозгу, были в функциональном состоянии. Есть такие методы диагностики, называется это дуплексное сканирование», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам врача, можно делать и эхокардиографию. Данное исследование изучает функционирование сердца, где тоже могут образовываться тромбы.
Кроме того, Вон напомнила о признаках инсульта. В их число входят асимметрия лица, неспособность улыбнуться, сказать несколько фраз или поднять обе руки на 90 градусов.
В случае выявления подобных признаков очень важно вызвать скорую помощь в течение четырёх-шести часов.
Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.