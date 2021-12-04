В Ингушетии рекомендовали давать работникам два выходных после вакцинации от COVID-19

Власти Ингушетии рекомендовали работодателям предоставлять своим сотрудникам два выходных дня с сохранением зарплаты после вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Правительством Ингушетии принят проект о включении в коллективный договор рекомендаций по освобождению от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение об этом было принято региональной трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.