В Ингушетии рекомендовали давать работникам два выходных после вакцинации от COVID-19

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Власти Ингушетии рекомендовали работодателям предоставлять своим сотрудникам два выходных дня с сохранением зарплаты после вакцинации от коронавируса.
В Ингушетии рекомендовали давать работникам два выходных после вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Правительством Ингушетии принят проект о включении в коллективный договор рекомендаций по освобождению от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение об этом было принято региональной трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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