Минтранс прокомментировал информацию о новой транспортной стратегии России до 2035 года

В пресс-службе Министерства транспорта прокомментировали информацию о новой транспортной стратегии России до 2035 года.

«Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что соответствующая стратегия не предполагает никаких ограничений использования личных авто, а лишь направлена на «увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта».

Ранее «Коммерсантъ» опубликовал материал о развитии транспортной стратегии России до 2035 года. В нём говорится, что власти планируют предпринять ряд мер, в частности, уменьшить число поездок на автомобилях с неэкологичными двигателями, установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и существенно увеличить число заправок для электромобилей.

26 ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.