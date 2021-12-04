Минтранс прокомментировал информацию о новой транспортной стратегии России до 2035 года

Короткая ссылка
В пресс-службе Министерства транспорта прокомментировали информацию о новой транспортной стратегии России до 2035 года.
Минтранс прокомментировал информацию о новой транспортной стратегии России до 2035 года
  • РИА Новости

«Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что соответствующая стратегия не предполагает никаких ограничений использования личных авто, а лишь направлена на «увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта».

Ранее «Коммерсантъ» опубликовал материал о развитии транспортной стратегии России до 2035 года. В нём говорится, что власти планируют предпринять ряд мер, в частности, уменьшить число поездок на автомобилях с неэкологичными двигателями, установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и существенно увеличить число заправок для электромобилей.

26 ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить