«Коммерсантъ»: в России разрабатывают меры по уменьшению вреда экологии от личных автомобилей
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Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ о развитии транспортной стратегии России до 2035 года.
Отмечается, что в России планируют уменьшить число поездок на автомобилях с неэкологичными двигателями, установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и существенно увеличить число заправок для электромобилей.
Автолюбителям также предложат использовать транспортное средство совместно с другими гражданами.
В стратегии подчёркивается, что такой подход к концепции развития транспортной системы является «безальтернативным».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.