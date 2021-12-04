«Коммерсантъ»: в России разрабатывают меры по уменьшению вреда экологии от личных автомобилей

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В России до 2035 года планируют разработать комплекс мер, который направлен на уменьшение вреда экологии от личных автомобилей и продвижение использования общественного транспорта.
«Коммерсантъ»: в России разрабатывают меры по уменьшению вреда экологии от личных автомобилей
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ о развитии транспортной стратегии России до 2035 года.

Отмечается, что в России планируют уменьшить число поездок на автомобилях с неэкологичными двигателями, установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и существенно увеличить число заправок для электромобилей.

Автолюбителям также предложат использовать транспортное средство совместно с другими гражданами.

В стратегии подчёркивается, что такой подход к концепции развития транспортной системы является «безальтернативным».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

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