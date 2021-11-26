Правительство приняло транспортную стратегию России до 2030 года
- РИА Новости
Трансляцию заседания правительства ведёт телеканал «Россия 24».
«В основу стратегии лёг принцип клиентоцентричности, мы поставили в центр внимания наших клиентов, пассажиров и грузовладельцев», — заявил министр транспорта России Виталий Савельев.
По его словам, при составлении стратегии были учтены мировые тренды на декарбонизацию, переход на возобновляемые источники энергии.
«Коллеги, мы принимаем транспортную стратегию», — заключил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин призвал учесть тенденции на экологичность при развитии транспортной системы.