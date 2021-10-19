Путин призвал учесть тенденции на экологичность при развитии транспортной системы

Транспортную систему России нужно развивать, учитывая новые глобальные тенденции, в соответствии с которыми транспорт становится более эффективным и экологичным, заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно принимать во внимание глобальные тенденции в сфере транспорта, который во всём мире становится более экологичным, эффективным и с точки зрения потребления топлива, и по другим параметрам», — сказал он на президиуме Госсовета, посвящённого транспортной стратегии России до 2030 года.

RT вёл прямую трансляцию заседания.

В России готовится к запуску система финансирования зелёных проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Распоряжение, определяющее цели и основные направления её функционирования, подписал ранее председатель правительства Михаил Мишустин.

Эколог Илья Рыбальченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы перехода на более экологичные виды транспорта в России.