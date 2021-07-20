Кабмин утвердил цели и основные направления зелёного финансирования

Правительство России утвердило цели и основные направления зелёного финансирования. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В России готовится к запуску система финансирования зелёных проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Распоряжение, определяющее цели и основные направления её функционирования, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «финансирование будет осуществляться за счёт зелёных или адаптационных финансовых инструментов (специальных облигаций или кредитов), с их помощью бизнес сможет привлечь внебюджетные средства на выгодных условиях».

«Фиксируется, что зелёные проекты должны соответствовать целям международных документов в области климата и устойчивого развития. К адаптационным проектам такие требования не предъявляются. Они, однако, не должны противоречить российским приоритетам в сфере экологии», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Сообщается, что «в числе приоритетов — снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, повышение эффективности использования ресурсов, энергосбережение».

«Подчёркивается, что проект в целом должен позитивно сказываться на состоянии окружающей среды. Документ также определяет направления зелёного финансирования. Речь идёт, в частности, об энергетике, строительстве, промышленности, обращении с отходами, транспорте, сельском хозяйстве, водоснабжении и водоотведении. Именно в этих отраслях будут доступны специальные финансовые инструменты», — рассказали в правительстве.

В пресс-службе добавили, что «принятое распоряжение поможет сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты, в продолжение этой работы в ближайшее время будут представлены критерии отбора зелёных проектов и утверждён механизм их верификации».

Ранее сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщал, что в Санкт-Петербурге специалисты с Урала изучили опыт водоканала города по удалению биогенов из сточных вод и планируют применить его при создании комплекса мероприятий по защите озера Байкал.