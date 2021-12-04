Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
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«По состоянию на 12:00 (08:00 мск. — RT) 4 декабря в стационарах находятся три человека. Один в (состоянии. — RT) средней степени тяжести и два в удовлетворительном состоянии», — говорится в заявлении.
Отмечается, что 13 человек выписаны из медучреждений.
ЧП произошло 25 ноября. Погиб 51 человек.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте.