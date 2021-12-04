Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

В больницах Кемеровской области находятся трое пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная», 96 шахтёров проходят амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«По состоянию на 12:00 (08:00 мск. — RT) 4 декабря в стационарах находятся три человека. Один в (состоянии. — RT) средней степени тяжести и два в удовлетворительном состоянии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 13 человек выписаны из медучреждений.

ЧП произошло 25 ноября. Погиб 51 человек.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте.