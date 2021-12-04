За сутки в России выявили 32 974 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 32 930 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 769 011 случаев COVID-19.

За сутки умерли 1215 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1217 пациентов. Общее число летальных исходов — 280 072.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 471 813 пациентов. За сутки выздоровели 35 182 человека, накануне — 36 514.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по итогам ноября в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом более чем на 20%.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.