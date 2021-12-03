В России коронавирус стал причиной смерти 58 тысяч человек в октябре

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Коронавирусная инфекция COVID-19 в октябре текущего года стала основной причиной смерти 58 822 человек в России, следует из данных Росстата,

Как пишет РИА Новости, ещё в 9912 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.

По данным службы, в сентябре коронавирус стал основной причиной смерти 40 172 человек, смертельные осложнения вызвал у 979 человек.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по оперативным данным, смертность в России выросла в ноябре на 3,4% в сравнении с октябрём.

Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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