Голикова заявила о росте смертности в России в ноябре на 3,4% по сравнению с октябрём

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по оперативным данным, смертность в России выросла в ноябре на 3,4% в сравнении с октябрём.

«По оперативным данным ноября текущего года, по сравнению с октябрём текущего года смертность увеличилась на 3,4%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — цитирует Голикову РИА Новости.

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Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.