Голикова заявила о росте смертности в России в ноябре на 3,4% по сравнению с октябрём
- РИА Новости
«По оперативным данным ноября текущего года, по сравнению с октябрём текущего года смертность увеличилась на 3,4%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — цитирует Голикову РИА Новости.
Ранее заведующая инфекционным отделением ГБУЗ НИИ-ККБ №1 Зоя Татаринцева в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала об эффективности вакцинации против коронавируса в борьбе с COVID-19.
Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.