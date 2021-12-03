Голикова заявила о росте смертности в России в ноябре на 3,4% по сравнению с октябрём

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по оперативным данным, смертность в России выросла в ноябре на 3,4% в сравнении с октябрём.
Голикова заявила о росте смертности в России в ноябре на 3,4% по сравнению с октябрём
  • РИА Новости

«По оперативным данным ноября текущего года, по сравнению с октябрём текущего года смертность увеличилась на 3,4%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — цитирует Голикову РИА Новости.

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