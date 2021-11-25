Заведующая инфекционным отделением рассказала об эффективности прививок против COVID-19
- РИА Новости
«Привитых пациентов в реанимации практически нет. В отделениях привитые пациенты есть, но они болеют не тяжело и уходят в основном своими ногами в прекрасном самочувствии с выздоровлением. Умирают тоже единицы», — сказала она.
По её словам, анализ статистики погибших от COVID-19 за три месяца показал, что за данный период умерли только пятеро привитых от коронавируса людей, у двоих из этого числа «с достоверной очевидностью» был купленный прививочный сертификат.
«Это мы выяснили уже после смерти у родственников. У оставшихся троих мы не знаем, может, и у них были куплены. Мы не знаем... Пятеро умерших якобы привитых, мне кажется, много о чём говорит. А не привитых умирает каждый день по пять человек», — отметила Татаринцева.
Ранее в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения главными распространителями коронавирусной инфекции назвали не вакцинированных от COVID-19 граждан.
В октябре в беседе с НСН Владислав Жемчугов высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.