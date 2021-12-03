В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
В настоящее время в ковидных госпиталях есть 4222 места для заболевших.
«Почти 20% коек свободны. Это даёт возможность предоставлять медицинскую помощь всем нуждающимся», — заявил губернатор Владимир Владимиров.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге для лечения пациентов с COVID-19 развёрнуто 7949 коек, свободны более 2 тыс. мест, передают «Невские новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.
За последние сутки в городе госпитализировали 417 пациентов с коронавирусом и пневмонией.
Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.