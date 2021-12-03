В Ставропольском крае планируют построить завод по производству медицинского кислорода

Короткая ссылка
В Невинномысске Ставропольского края планируют построить завод по производству медицинского кислорода.
В Ставропольском крае планируют построить завод по производству медицинского кислорода
  • © mil.ru

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Территорию для строительства выбрали в промзоне. В настоящее время решаются вопросы разработки документации и закупки иностранного оборудования.

На первом этапе предполагается производить 20 т кислорода в сутки. Первую партию могут изготовить весной 2022 года.

«Это позволит стабилизировать ситуацию с обеспечением кислородом медучреждений Ставрополья», — отмечается в сообщении.

Ранее в Минпромторге заявили о стабилизации ситуации с медицинским кислородом в регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить