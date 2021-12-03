В Ставропольском крае планируют построить завод по производству медицинского кислорода

В Невинномысске Ставропольского края планируют построить завод по производству медицинского кислорода.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Территорию для строительства выбрали в промзоне. В настоящее время решаются вопросы разработки документации и закупки иностранного оборудования.

На первом этапе предполагается производить 20 т кислорода в сутки. Первую партию могут изготовить весной 2022 года.

«Это позволит стабилизировать ситуацию с обеспечением кислородом медучреждений Ставрополья», — отмечается в сообщении.

Ранее в Минпромторге заявили о стабилизации ситуации с медицинским кислородом в регионах России.