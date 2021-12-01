В Минпромторге заявили о стабилизации ситуации с медицинским кислородом в регионах России
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«Сейчас ситуация нормализовалась, в целом можно говорить, что во всех регионах страны обеспечение медицинским кислородом налажено в достаточных объёмах», — приводит РИА Новости его слова.
10 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в Воронежской, Кировской, Ивановской областях и Севастополе сложилась наиболее сложная ситуация с медицинским кислородом.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.