В Минпромторге заявили о стабилизации ситуации с медицинским кислородом в регионах России

Ситуация с обеспечением медучреждений медицинским кислородом в российских регионах стабилизировалась. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

«Сейчас ситуация нормализовалась, в целом можно говорить, что во всех регионах страны обеспечение медицинским кислородом налажено в достаточных объёмах», — приводит РИА Новости его слова.

10 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в Воронежской, Кировской, Ивановской областях и Севастополе сложилась наиболее сложная ситуация с медицинским кислородом.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.