Голикова заявила о сложной ситуации с медицинским кислородом в ряде регионов

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в Воронежской, Кировской, Ивановской областях и Севастополе сложилась наиболее сложная ситуация с медицинским кислородом.
Голикова заявила о сложной ситуации с медицинским кислородом в ряде регионов
  • РИА Новости

«В части запасов кислорода на сегодняшний день наиболее сложная ситуация отмечается в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и городе Севастополе», — сказала Голикова.

По её словам, в настоящее время решается вопрос о мерах поддержки данных регионов.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин сообщил о передаче более 30 тонн кислорода больницам для помощи пациентам с COVID-19

По словам Лапина, ЦВО выделяет кислород для четырёх регионов, ещё один на подходе.

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