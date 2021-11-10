Голикова заявила о сложной ситуации с медицинским кислородом в ряде регионов
- РИА Новости
«В части запасов кислорода на сегодняшний день наиболее сложная ситуация отмечается в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и городе Севастополе», — сказала Голикова.
По её словам, в настоящее время решается вопрос о мерах поддержки данных регионов.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин сообщил о передаче более 30 тонн кислорода больницам для помощи пациентам с COVID-19.
По словам Лапина, ЦВО выделяет кислород для четырёх регионов, ещё один на подходе.