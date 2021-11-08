ЦВО передал более 30 тонн кислорода больницам для помощи пациентам с COVID-19

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин сообщил о передаче более 30 тонн кислорода больницам для помощи пациентам с COVID-19.
ЦВО передал более 30 тонн кислорода больницам для помощи пациентам с COVID-19
  • Reuters

По словам Лапина, ЦВО выделяет кислород для четырёх регионов, ещё один на подходе.

«Мы завели группу своих лучших специалистов по борьбе с коронавирусной инфекцией в Хакасию, где они уже приступили к работе в четырёх больницах. В общей сложности мы уже передали для ковидных пациентов более 30 тонн кислорода», — цитирует командующего РИА Новости.

Он добавил, что по согласованию с Минобороны России ЦВО взял на себя лечение гражданского персонала ведомства в 29 регионах, что позволит разгрузить гражданские больницы.

«Мы обязательно поможем всем, что у нас имеется… Вне всякого сомнения, как только будет первое обращение, мы сразу, как пожарная машина, придём на помощь», — заверил Лапин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили возможность отправки военных медицинских специалистов в регионы с наиболее сложной ситуацией с COVID-19.

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