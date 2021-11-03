Путин и Шойгу обсудили возможность отправки военных медиков в регионы из-за COVID-19

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Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили возможность отправки военных медицинских специалистов в регионы с наиболее сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Путин и Шойгу обсудили возможность отправки военных медиков в регионы из-за COVID-19
  • AP

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможно ли строительство новых госпиталей силами Минобороны и отправки военных врачей в регионы, где наиболее сложная ситуация с COVID-19.

«Вчера об этом шла речь на совещании с Минобороны, и вчера об этом говорил президент Путин с министром Шойгу», — отметил он.

По его словам, «в ряд регионов военные медики уже выдвинулись, и было поручение президента продолжить создание таких госпиталей».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК поручил ведомству оказать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с коронавирусом.

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