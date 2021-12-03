Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 72,5%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области составляет 72,5%, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 72,5%
  • РИА Новости

«Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в МО составляет 72,5% на 3 декабря», — говорится в сообщении.

В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 72,1%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что иммунитет от вакцинации или болезни COVID-19 снижает риски нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные средства для борьбы с новым штаммом коронавируса.

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