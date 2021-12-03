Иммунолог Скорпилева дала рекомендации по вакцинации

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева дала рекомендации по вакцинации.

«В острый период в принципе нельзя делать никаких прививок, не только от COVID-19, потому что мы не знаем, могут они синергировать (усиливать. — RT), или, наоборот, сантагонизировать (бороться. — RT) друг с другом, поэтому может ухудшиться состояние, не выработаться иммунитет на данную прививку», — объяснила специалист в беседе с URA.RU.

По словам иммунолога, вакцинацию нельзя проводить также после контакта с заболевшим из-за риска возникновения осложнений.

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