Иммунолог Скорпилева дала рекомендации по вакцинации

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Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева дала рекомендации по вакцинации.
Иммунолог Скорпилева дала рекомендации по вакцинации
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«В острый период в принципе нельзя делать никаких прививок, не только от COVID-19, потому что мы не знаем, могут они синергировать (усиливать. — RT), или, наоборот, сантагонизировать (бороться. — RT) друг с другом, поэтому может ухудшиться состояние, не выработаться иммунитет на данную прививку», — объяснила специалист в беседе с URA.RU.

По словам иммунолога, вакцинацию нельзя проводить также после контакта с заболевшим из-за риска возникновения осложнений.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН  рассказал, что коронавирус является «мировым стрессом», а информация о нём может спровоцировать тревожно-депрессивное расстройство.

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